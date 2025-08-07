63-летний Алтай Алдонгаров проживает в посёлке Круглоозерное. Он приехал в гости к детям в Уральск и остановился по адресу 4-й микрорайон, дом №19. Мужчина вышел из дома на прогулку, но так и не вернулся.

Третий день ищут пропавшего пенсионера в Уральске

63-летний Алтай Алдонгаров проживает в посёлке Круглоозерное. Он приехал в гости к детям в Уральск и остановился по адресу 4-й микрорайон, дом №19. Мужчина вышел из дома на прогулку, но так и не вернулся.

Его дочь Аманбеке Райхан рассказывает, что у отца проблемы с памятью.

— Он приехал к нам в гости. В местности не ориентируется. Пропал 5 августа. Мы обратились в полицию, идут поиски. Он живет с мамой в посёлке. Был одет в берюзовую футболку, чёрно-серое трико и в белые сланцы, — сказала дочь Алтая.

В департаменте полиции ЗКО подтвердили информацию.

Если кто-то знает о местонахождении Алтая, просим сообщить по номеру телефона Аманбеке Райхан 8 705 985 92 59.