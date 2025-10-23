23 октября жители Бурлинского района сообщили, что недалеко от поселка Кызылтал (микрорайон Аксая) упал дрон. После падения летательный аппарат взорвался. На распространяемых фотографиях видны фрагменты и воронка, которая предположительно образовалась на месте падения.

В министерстве обороны РК подтвердили, что беспилотник после падения взорвался.

Обломки обнаружены в удалённой местности, вне зоны проживания населения. В ведомстве заверили, что пострадавших и материального ущерба не зарегистрировано. Ответственные органы устанавливают обстоятельства инцидента и происхождение объекта.

Кроме этого в миноборны пообещали принять дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами.