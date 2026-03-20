В регионе продолжается постепенное потепление.

По данным РГП «Казгидромет», 21 марта в ЗКО ожидается переменная облачность. Днём температура воздуха составит примерно +5…+7 °C, а ночью опустится до −5 °C. Осадков не ожидается. Ветер северный, до 10 м/с.

В Атырауской области также прогнозируют солнечную погоду без осадков. Днём столбики термометров поднимутся до +18…+20 °C, а ночью будет около +5…+7 °C. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.

В Мангистауской области возможен дождь. Температура днём +15…+17 °C, ночью +8…+10 °C. Ветер юго-восточный, до 14 м/с.

В Актюбинской области ожидается малооблачная погода без осадков. Днём воздух прогреется до +8…+10 °C, а ночью похолодает примерно до −4…−6 °C. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.