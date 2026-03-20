В Алматы врачи спасли женщину с огромной опухолью, размеры которой соответствовали позднему сроку беременности. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, новообразование весом почти 25 килограммов выросло всего за два месяца.

Пациентка 1957 года рождения долгое время не обращалась к медикам и пыталась лечиться самостоятельно.

– Всё это время пациентка принимала различные биологически активные добавки, надеясь на улучшение. Однако эффекта не было – опухоль продолжала стремительно увеличиваться. Как позже выяснилось со слов родственников, женщина скрывала своё состояние и даже оформляла кредиты на покупку БАДов. Лишь после ухудшения самочувствия пациентка обратилась в Алматинский онкологический центр к заведующему отделением онкохирургии Нурлану Балтаеву, – рассказали в ведомстве.

Обследование, включая компьютерную томографию, показало гигантское образование в брюшной полости и малом тазу. Опухоль достигала размеров 55×35 сантиметров и практически заполнила всю брюшную полость.

Врачи провели срочную операцию, которая длилась около двух с половиной часов. Медикам пришлось выполнить сложное комбинированное удаление опухоли в забрюшинном пространстве.

– Удалённая опухоль весила почти 25 кг. По результатам гистологического исследования установлен диагноз – дедифференцированная липосаркома (редкая злокачественная опухоль из жировых клеток – прим. автора) забрюшинного пространства с участками некроза, что подтверждает злокачественный характер заболевания, – добавили в министерстве.

Сейчас пациентка проходит курс химиотерапии и находится под наблюдением специалистов.

В Минздраве напомнили, что отказ от своевременного обращения к врачам и попытки лечиться недоказанными методами могут привести к тяжёлым последствиям.