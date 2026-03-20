Начальник отдела метеопрогнозов РГП «Казгидромет» ЗКО Динара Оспанова сообщила, что в апреле средняя температура воздуха составит от +8 до +11 °C, что примерно на 1 °C выше нормы.

По её словам, в первой декаде ночами ожидается от -5 до +5 °C, днём — +8…+18 °C. Во второй декаде потеплеет: ночью +5…+10 °C, днём — до +22…+27 °C. В третьей декаде похолодает: ночная температура опустится до -2…+3 °C, днём +8…+13 °C, но к концу декады вновь потеплеет до +6…+11 °C ночью и +16…+21 °C днём.

Осадков ожидается больше нормы (норма 20–25 мм). Дождь и мокрый снег прогнозируются в середине первой декады, дождь — в конце первой, начале и конце второй, а также в начале и середине третьей декад. Возможны пыльные бури в начале первой, конце второй и начале третьей декад. Ветер 15–20 м/с будет сопровождать жителей региона большую часть месяца.