86-летний американский актёр Чак Норрис скончался сегодня, 20 марта.

Соответствующее сообщение опубликовала семья актёра в Instagram.

Так, по информации близких мастера Чака Норриса, «он был окружен своей семьей и обрел покой».

— Для всего мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас он был преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи. Он прожил свою жизнь с верой, целеустремленностью и непоколебимой преданностью людям, которых любил. Своим трудом, дисциплиной и добротой он вдохновил миллионы людей по всему миру и оставил неизгладимый след в жизни многих, - говорится в сообщении.

Также родные актера поблагодарили покланников за поддержку и попросили уважать частную жизнь.

Карлос Рэй (Чак) Но́ррис — американский киноактёр и мастер боевых искусств. Получил известность после исполнения главных ролей в боевиках его родного брата Аарона Норриса. Также известен по роли Корделла Уокера в телесериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».