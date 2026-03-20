Астрологи Mixnews назвали знаки зодиака, представители которых чаще всего проявляют себя как заботливые и внимательные отцы. В список вошли четыре знака, которым, по мнению специалистов, особенно легко удаётся выстраивать тёплые отношения с детьми.

Телец

Такие мужчины ценят стабильность и семью. Они стремятся обеспечить детям комфорт и безопасность, отличаются терпением и надёжностью. Телец старается быть опорой для своих близких и активно участвует в воспитании.

Лев

Львы — харизматичные и щедрые отцы. Они любят проводить время с детьми, поддерживают их увлечения и стараются вдохновлять на успех. При этом могут быть требовательными, но делают это из лучших побуждений.

Козерог

Представители этого знака подходят к воспитанию серьёзно. Они учат детей дисциплине, ответственности и самостоятельности, стараясь подготовить их к взрослой жизни. Козероги часто становятся примером для подражания.

Рыбы

Рыбы отличаются мягкостью и эмоциональностью. Такие отцы умеют поддержать ребёнка, проявляют заботу и внимание, создают в семье тёплую атмосферу и легко находят общий язык с детьми.

Астрологи подчёркивают, что знак зодиака — лишь один из факторов. Многое зависит от личных качеств человека, его жизненного опыта и отношения к семье.