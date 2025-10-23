23 қазан сағат 12:20 Алматы қаласында жер сілкінді. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Сейсмологиялык зерттеу институтының таратқан ақпарына сүйенсек, жер сілкінісінің ошағы Қырғызстан аумағында орналасқан. Ол Алматыдан оңтүстік-батысқа қарай 136 шақырым жерде орналасқан.
— Жер сілкінісінің координаттары: 42.032 с.е.76.784 ш.б Тереңдік он километр. Жер сілкінісінің сезілуі (MSK-64 шкаласы бойынша): Есептік қарқындылығы: сезілген жоқ, — деп хабарлады төтенше жағдайлар министрлігі.