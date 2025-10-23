В департаменте по делам обороны ЗКО рассказали, что воинские сборы — это мероприятия, проводимые для того, чтобы граждане, состоящие в запасе, могли повторить и улучшить военные знания и навыки.
Сборы бывают трёх видов:
- Учебные — для подготовки, проходят до двух месяцев, не чаще одного раза в пять лет.
- Поверочные — короткие, до 15 дней, проводятся между учебными.
- Специальные — могут длиться до трёх месяцев.
Общий срок участия в сборах за всё время пребывания в запасе не должен превышать 18 месяцев.
Главная цель сборов — повысить боевую и мобилизационную готовность армии, подготовить запас специалистов, которые смогут быстро пополнить ряды вооружённых сил в случае мобилизации.
Кто подлежит призыву
На сборы призываются:
- офицеры — до 60 лет,
- сержанты и солдаты — до 50 лет.
Но есть категории граждан, которых не призывают. Среди них:
- сотрудники госорганов, обеспечивающих безопасность и порядок,
- авиационный персонал,
- сельхозработники во время посевной и уборки,
- педагоги и студенты очной формы,
- женщины, состоящие на воинском учёте,
- родители трёх и более детей,
- лица, находящиеся под следствием или судом,
- военнообязанные, уволенные в запас менее двух лет назад.
Как проходит отбор
Отбор и направление на сборы проводит департамент по делам обороны совместно с командирами воинских частей.
Если кто-то не может участвовать по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам — его заменяют другим подходящим кандидатом. Планирование сборов осуществляется по видам войск. Определяются место, сроки, количество участников и допуск к секретным данным (если требуется). Подготовка проводится по утверждённым программам — упор делается на военную и специальную подготовку, а также обслуживание техники.
Служба в резерве — это контрактная форма службы, когда человек совмещает военную подготовку с основной работой.
Резервисты получают дополнительные выплаты и льготы, при этом сохраняют своё место и зарплату.
На время сборов за военнообязанными сохраняются:
- место работы и должность;
- средняя зарплата (за счёт государства);
- неработающим — выплачивается минимальная зарплата.
Если человек работает на нескольких официальных работах — оплата идёт с учётом обеих. Неформально трудоустроенным выплачивается минимальная зарплата, а самозанятые должны подтвердить доход выпиской из ЕНПФ. Дополнительные выплаты не предусмотрены. По закону работодатель обязан освободить сотрудника от работы на время сборов, независимо от формы трудоустройства.
