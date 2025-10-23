Разъяснены правила участия, сроки и льготы для военнообязанных жителей региона.

Кто подлежит призыву на воинские сборы в ЗКО

В департаменте по делам обороны ЗКО рассказали, что воинские сборы — это мероприятия, проводимые для того, чтобы граждане, состоящие в запасе, могли повторить и улучшить военные знания и навыки.

Сборы бывают трёх видов:

Учебные — для подготовки, проходят до двух месяцев, не чаще одного раза в пять лет.

Поверочные — короткие, до 15 дней, проводятся между учебными.

— короткие, до 15 дней, проводятся между учебными. Специальные — могут длиться до трёх месяцев.

Общий срок участия в сборах за всё время пребывания в запасе не должен превышать 18 месяцев.

Главная цель сборов — повысить боевую и мобилизационную готовность армии, подготовить запас специалистов, которые смогут быстро пополнить ряды вооружённых сил в случае мобилизации.

Кто подлежит призыву

На сборы призываются:

офицеры — до 60 лет,

сержанты и солдаты — до 50 лет.

Но есть категории граждан, которых не призывают. Среди них:

сотрудники госорганов, обеспечивающих безопасность и порядок,

авиационный персонал,

сельхозработники во время посевной и уборки,

педагоги и студенты очной формы,

женщины, состоящие на воинском учёте,

родители трёх и более детей,

лица, находящиеся под следствием или судом,

военнообязанные, уволенные в запас менее двух лет назад.

Как проходит отбор

Отбор и направление на сборы проводит департамент по делам обороны совместно с командирами воинских частей.

Если кто-то не может участвовать по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам — его заменяют другим подходящим кандидатом. Планирование сборов осуществляется по видам войск. Определяются место, сроки, количество участников и допуск к секретным данным (если требуется). Подготовка проводится по утверждённым программам — упор делается на военную и специальную подготовку, а также обслуживание техники.

Служба в резерве — это контрактная форма службы, когда человек совмещает военную подготовку с основной работой.

Резервисты получают дополнительные выплаты и льготы, при этом сохраняют своё место и зарплату.

На время сборов за военнообязанными сохраняются:

место работы и должность;

средняя зарплата (за счёт государства);

неработающим — выплачивается минимальная зарплата.

Если человек работает на нескольких официальных работах — оплата идёт с учётом обеих. Неформально трудоустроенным выплачивается минимальная зарплата, а самозанятые должны подтвердить доход выпиской из ЕНПФ. Дополнительные выплаты не предусмотрены. По закону работодатель обязан освободить сотрудника от работы на время сборов, независимо от формы трудоустройства.



