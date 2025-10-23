Страшная авария произошла сегодня утром на автодороге Самара-Шымкент.

Что произошло

ДТП произошло 23 октября на автодороге Самара – Шымкент вблизи посёлка Белкопа, где столкнулись грузовая машина DAF и пассажирская «ГАЗель». Как сообщил Абай Жусупов, начальник ДП Актюбинской области, по предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и 10 пассажиров «ГАЗели», 6 человек доставлены в Хромтаускую районную больницу. Состояние троих врачи оценивали как тяжелое, двоих средней тяжести. Один человек от госпитализации отказался, но позже его все-таки госпитализировали.



Между тем, стало известно, что в «ГАЗели» было трое детей, двое из них — 3 и 9 лет — погибли. Еще один ребенок 2016 года рождения находится в реанимации.

В управлении здравоохранения Актюбинской области сообщили, что в Хромтау приехали две бригады врачей из города в составе хирургов, реаниматологов и травматологов. Все необходимые лекарства и кровь есть.

Акимат Актюбинской области сообщает, что семьям 10 погибших (пассажиры «ГАЗели») выплатят по 1 млн тенге.

Дорога нуждается в ремонте

Как стало известно, пассажирская «ГАЗель» официально осуществляла перевозку пассажиров из посёлка им. Жургенева в областной центр. Регулярные рейсы в районный центр Айтекебийского района - село им. Т. Жургенова возобновили только с июня 2025 года. До этого долгое время их не было. Расстояние - порядка 300 километров. Дорога давно нуждается в ремонте. Она узкая, перегруженная, в ямах. Она рассчитана на 3500 машин в сутки, реально же по ней ездит до 16 тысяч, 70% из них большегрузные, в основном из СНГ и Европы.

Как сообщили полицейские, с начала года на трассе Самара-Шымкент произошло 89 аварий, 25 человек погибли, 181 получили травмы, на дороге Актобе- -Карабутак было 47 ДТП, 13 человек погибли, 111 получили травмы, это дорога часть трассы Самара - Шымкент.

В правительстве создали комиссию

Для расследования причин ДТП с 12-ю погибшими в Актюбинской области создана Правительственная комиссия. Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Комиссии незамедлительно приступить к работе, обеспечить всестороннее расследование причин ДТП, принять меры по оказанию первоочередной помощи семьям погибших и пострадавшим.

В ее состав включено руководство министерств внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, транспорта, руководство акимата Актюбинской области.

Также стало известно, что после ДТП В Актюбинскую область выехала специальная группа из центрального аппарата МВД.

Айман КАРИМ