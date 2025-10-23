В Жылыойском районном суде Атырауской области рассмотрели уголовное дело по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Трагедия произошла 7 июля 2025 года в городе Кульсары. Из материалов дела следует, что водитель автобуса при переезде улицы, проигнорировал дорожный знак на обочине дороги и столкнулся с мотоциклом, которым управлял несовершеннолетний. Мальчик не приходя в сознание, скончался в больнице.

Сам подсудимый не признал свою вину.

В Жылыойском районном суде подчеркнули, что преступление относится к категории небольшой тяжести, деянию, совершенному по неосторожности, и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Смягчающими обстоятельствами признаны наличие на иждивении малолетних детей, отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств нет.

Приговором суда, водитель автобуса признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.