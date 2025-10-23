По данным РГП «Казгидромет», без осадков. На севере, востоке, юге области туман. Ночью +1 градусов. Ветер юго-восточный: 20 м/с.
В Атырауской области облачно с переменами. Без осадков. Днём +18. Ночью +7 градусов тепла. Ветер юго-восточный: 8 м/с.
В Актюбинской области переменная облачность. Без осадков. Днём +15 градусов, ночью +8. Ветер юго-восточный: 10 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. На западе, юге области дождь. Температура воздуха днём составит +22 градуса, ночью +13. Ветер северо-восточный: 10 м/с.
Фото: pixabay.com