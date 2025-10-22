Депутаты Мажилиса 22 октября 2025 года на пленарном заседании приняли в работу поправки по вопросам дальнейшего совершенствования уголовного законодательства.

По данным Zakon.kz, заключение по законопроекту представила депутат Снежанна Имашева.

– Законопроект разработан в целях дальнейшего совершенствования уголовного законодательства. Он направлен на внедрение пилотного проекта по передаче функций рассмотрения заявления граждан об условно-досрочном освобождении (УДО) и замене неотбытых частей наказания на более мягкий вид наказания суду с участием присяжных заседателей. С учетом суда присяжных будут рассматриваться заявления по особо тяжким, тяжким и некоторым преступлениям средней тяжести, – сказала Имашева.

Предлагается реализовать пилотный проект в течение двух лет в четырех регионах – это Актюбинская и Карагандинская области, ВКО, а также Шымкент. По результатам пилота будет определена эффективность и целесообразность дальнейшего применения.

Фото: freepik.com