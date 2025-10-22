Сам подсудимый признал вину частично.

Медбрат из Актобе получил 20 лет за убийство и ограбление пожилого врача

В пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области сообщили, что дело рассматривали с участием присяжных заседателей. На скамье подсудимых 31-летний медбрат, его обвинили в убийстве из корыстных побуждений и краже в крупном размере.

По материалам дела, мужчина работал в диализном центре и помогал пожилому врачу — настраивал телефон, банковские приложения и знал, что у того есть крупные суммы на счетах. Когда врач уехал в Астану на лечение, он оставил ключи от квартиры медбрату. Зная, что врач живёт один, подсудимый решил его убить и забрать деньги.

— Дождавшись его в квартире, нанес ему в жизненно-важные органы удары ножом и кухонным топором, после чего спрятал тело в морозильнике. Далее, Ш., надев заранее приобретенную силиконовую маску, снял со счетов умершего денежные средства на общую сумму 5 268 000 тенге. Также украл его сотовые телефоны, планшет, ноутбук на общую сумму 1 966 860 тенге, — сказано в сообщении.

Прокурор попросил назначить подсудимому 20 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона также настаивала на строгом наказании. Сам обвиняемый признал вину частично. Вину подтвердили показания свидетелей, экспертизы, записи с камер и вещественные доказательства. Суд признал смягчающим обстоятельством частичное признание и явку с повинной.

Отягчающих обстоятельств не нашли. По решению суда с участием присяжных подсудимого признали виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы. Гражданский иск потерпевшей удовлетворили частично. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, что ужасающее преступление произошло в городе Хромтау Актюбинской области. Во время оперативных мероприятий полицейские нашли расчленённое тело мужчины. Части тела были упакованы в нескольких пакетах.

