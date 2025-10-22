Приём газа был приостановлен из-за атаки беспилотников ВСУ.

Министерство энергетики Казахстана сообщило, что Оренбургский газоперерабатывающий завод снова начал принимать сырой газ после временной остановки.

— Оператор проекта начинает планомерное восстановление добычи на Карачаганаке до штатных уровней, предшествовавших инциденту 19 октября, — говорится в сообщении.

Ранее приём газа был приостановлен из-за атаки беспилотников ВСУ. Один из цехов завода загорелся, и часть инфраструктуры пострадала. В минэнерго тогда подчеркнули, что газоснабжение внутри Казахстана не пострадало — подача топлива идёт в обычном режиме. Напомним, что ежегодно Карачаганак Петролеум Оперейтинг (КПО) отправляет на Оренбургский завод до 8 миллиардов кубометров газа.

Справка: Карачаганакское месторождение — это одно из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире, расположенное в Западно-Казахстанской области Казахстана. Открытое в 1979 году, оно разрабатывается консорциумом, который управляется компаниями Eni и Shell под названием "Карачаганак Петролиум Оперейтинг" (КПО). Запасы месторождения оцениваются в 13,6 млрд баррелей жидких углеводородов и 59,4 трлн кубических футов газа.