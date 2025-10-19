КПО ежегодно отправляет в Оренбургский ГПЗ до 8 млрд кубометров газа.

Об атаке на газоперерабатывающий завод сообщил губернатора Оренбургской области Ергений Солнцев.

— Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки ещё одного промышленного объекта региона. Частично пострадала инфраструктура газзавода. В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов. На устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы. Пожарными расчётами МЧС, ОТП РСЧС идёт ликвидация горения. Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населённому пункту объект не несёт, - сообщил Солнцев в своем телеграм-канале.

Между тем, министерство энергетики Казахстана выпустило комментарий.

— По информации ПАО «Газпром», 19 октября 2025 года на Оренбургском газоперерабатывающем заводе произошла аварийная ситуация вследствие атаки БПЛА, в связи с чем завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак. Информация о характере повреждений и сроках восстановления работы завода российской стороной пока не предоставлена. Газоснабжение Казахстана не затронуто. Газ внутренним потребителям подается в штатном режиме, без каких-либо ограничений. Вопросы, связанные с переработкой карачаганакского сырья и возможным влиянием на нефтедобычу, находятся в проработке с недропользователями. Об оценке потенциальных потерь и дальнейших действий будет сообщено дополнительно, - сообщили в министерстве, добавив, что они держат ситуацию на контроле и находятся в постоянном взаимодействии с российской стороной и операторами месторождения.

Напомним, КПО ежегодно отправляет в Оренбургский ГПЗ до 8 млрд кубометров газа.

Справка: Карачаганакское месторождение — это одно из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире, расположенное в Западно-Казахстанской области Казахстана. Открытое в 1979 году, оно разрабатывается консорциумом, который управляется компаниями Eni и Shell под названием "Карачаганак Петролиум Оперейтинг" (КПО). Запасы месторождения оцениваются в 13,6 млрд баррелей жидких углеводородов и 59,4 трлн кубических футов газа.