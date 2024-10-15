Голову мужчины нашли в морозильнике в Актюбинской области

Ужасающее преступление произошло в городе Хромтау Актюбинской области. Во время оперативных мероприятий полицейские нашли расчленённое тело мужчины. Части тела были упакованы в нескольких пакетах.

Ужасающее преступление произошло в городе Хромтау Актюбинской области. Во время оперативных мероприятий полицейские нашли расчленённое тело мужчины. Части тела были упакованы в нескольких пакетах.

Голову мужчины стражи порядка нашли в морозильнике у одного из подозреваемых. Убитым оказался пропавший месяц назад житель города Хромтау.

В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что начато досудебное расследование. Стражи порядка установили и задержали двоих подозреваемых. В данный момент суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Другими словами, во время расследования мужчины будут находиться в СИЗО.