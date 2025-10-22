22 октября в акимате состоялось заседание общественного совета. Главный вопрос повестки — уточнение городского бюджета на октябрь 2025 года.
Предложили увеличить бюджет на 1 миллиард тенге за счёт собственных доходов. Эти средства планируют направить на субсидирование пассажирских перевозок — городских, пригородных и внутрирайонных маршрутов.
С учётом изменений общий объём бюджета по доходам и расходам составит 84,1 миллиарда тенге. Об этом сообщил руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Азамат Кадыров. Члены общественного совета единогласно поддержали предложение.