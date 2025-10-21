Граждане теперь получат возможность приобрести автомобиль в лизинг, что сделает их более доступными для населения. Запуск завода KIA Qazaqstan, несомненно, придаст мощный импульс технологической модернизации всей отрасли.

Об этот Касым-Жомарт Токаев сообщил во время телемоста по открытию автомобильного завода KIA Qazaqstan. Ранее президент поручал правительству разработать конкретные меры по стабилизации экономической ситуации, в связи с чем приняты важные решения, сообщила пресс-служба Токаева.

— Граждане теперь получат возможность приобрести автомобиль в лизинг, что сделает их более доступными для населения. Запуск завода KIA Qazaqstan, несомненно, придаст мощный импульс технологической модернизации всей отрасли. Полагаю, что в перспективе предприятие освоит выпуск и других новых моделей автомобилей. Таким образом, появится возможность поставлять на внешние рынки наши машины, соответствующие передовым мировым стандартам, — сказал глава государства.

Справка: Лизинг — это долгосрочная финансовая аренда имущества (например, автомобиля или оборудования) с возможностью его выкупа в конце срока договора. Лизинговая компания (лизингодатель) приобретает имущество и передает его в пользование клиенту (лизингополучателю) за плату, после чего клиент может выкупить предмет лизинга по остаточной стоимости.