Telegram мессенджерінің негізін қалаушы Павел Дуров Лувр мұражайынан ұрланған әшекей бұйымдарды сатып алуға дайын екенін айтты. Бұл туралы ол әлеуметтік желісінде жазды,- деп хабарлайды Dalanews.kz
— Ұрланған әшекейлерді сатып алып, оларды Луврға қайтарамын. Әрине, мен Абу-Дабидегі Луврды айтып отырмын, – деп жазды Дуров.
Ол әзіл ретінде "Абу-Даби Луврынан ешкім ештеңе ұрламайды" деп қосты.
Еске сала кетсек, 19 қазан күні таңертең белгісіз адамдар Франциядағы Лувр мұражайын тонап кетті.
Оқиға мұражай ашылғанға дейін болған. Алдын ала деректерге қарағанда, бетперде киген үш ер адам құрылыс жүріп жатқан техникалық кіреберіс арқылы ғимаратқа кіріп, сыртқы жүк лифтімен көтерілген. Олар терезелерді сындырып, императорлық әшекейлер сақталған Аполлон галереясына өткен.
Қылмыскерлер Наполеон мен императрица Жозефинаға тиесілі коллекциядан тоғыз зергерлік бұйымды ұрлап кеткен. Олардың ішінде тәж, брошь, алқа және басқа да әшекейлер бар. Ең қымбат экспонаттардың бірі – салмағы 140 караттан асатын «Регент» алмасы орнында қалған.
Le Parisien басылымының мәліметінше, ұрланған бұйымдардың бірі – император Наполеон ІІІ-нің жары Евгенияның тәжіне ұқсас әшекей – мұражай маңынан сынған күйде табылған.
Оқиғадан кейін қылмыскерлер скутермен қашып кеткен. Зардап шеккендер жоқ, алайда мұражай «ерекше жағдайларға» байланысты келушілер үшін жабылды. Францияның мәдениет министрі Рашида Дати оқиға орнына барып, тергеу жүріп жатқанын және келтірілген залалды сарапшылар есептеп жатқанын растады.
Тарихи контекст
Тарихшылар бұл ұрлықты «Мона Лизаның» жоғалуынан бері болған ең ірі ұрлық деп бағалап отыр. 1911 жылдың 21 тамызында мұражай қызметкері Винченцо Перуджа Леонардо да Винчидің әйгілі картинасын пальтосының астына жасырып, ғимараттан сабырмен шығып кеткен. Туынды тек екі жылдан кейін Флоренцияда сатқан кезде табылған. Дәл осы оқиға «Джоконданы» бүкіл әлемге әйгілі еткен.
Әр жылдары Луврда ұсақ өнер туындылары мен артефактілердің жоғалуы сияқты оқиғалар тіркелген, бірақ олар кейін ішкі тексерулер кезінде табылып отырған. Мысалы, XVIII ғасырдағы сағаттар мен көне мүсіншелердің ұрлану әрекеттері болған.
Алайда бүгінгі тонау сияқты ауқымды оқиға Лувр тарихында бұрын-соңды болмаған.
Айта кетейік, Лувр жыл сайын тоғыз миллионнан астам келушіні қабылдайды және әлемдік мәдени мұраның ең құнды коллекциялары сақталған.