Это произошло на полях международного форума Digital Bridge 2025.

Именно там состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в сферах образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Президент высоко оценил деятельность Telegram по поддержке в развитии цифровой повестки нашей страны. Компания официально стала участником Astana Hub, открыла офис в Казахстане и запустила AI-лаборатории в центре AIem.Ai.

В свою очередь Павел Дуров рассказал Касым-Жомарту Токаеву о перспективах реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта.