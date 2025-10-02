Срок пребывания увеличен до 90 дней в течение полугода.

Сенаторы ратифицировали Соглашения о поездках граждан и порядке их пребывания, а также о сотрудничестве в области миграции между Казахстаном и Арменией.

Первый документ упрощает взаимные визиты: для граждан Казахстана теперь достаточно удостоверения личности, срок пребывания без регистрации увеличен до 90 дней в течение полугода.

Это будет способствовать развитию туризма, деловых контактов и укреплению гуманитарных связей.

Второе соглашение регулирует сотрудничество в сфере миграции. Оно предусматривает обмен данными и правовой информацией, совместные меры против незаконной миграции и двойного гражданства, а также координацию действий соответствующих органов.

Фото: pexels.com