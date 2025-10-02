Строительство велось почти три года в сложных климатических условиях и завершилось досрочно, менее чем за три года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске вторых путей железнодорожной линии Достык–Мойынты. Торжественная церемония прошла в рамках VII международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way.

Проект имеет стратегическое значение, ведь новая магистраль протяженностью 836 км позволит увеличить объемы грузоперевозок в пять раз, сократить сроки доставки экспортных товаров и существенно укрепить транзитный потенциал Казахстана с Китаем.

Глава государства отметил:

«Это поистине исторический момент. Благодаря упорному труду наших рабочих, которые почти три года неустанно трудились, обеспечен досрочный запуск железной дороги. Новая дорога укрепит экономику и транзитный потенциал Казахстана».

Участие Integra Construction KZ

Генеральным подрядчиком этого масштабного проекта выступила компания Integra Construction KZ. Запуск движения состоялся в формате телемоста, в котором приняли участие бенефициарный собственник компании Муталип Шахмурат и председатель Наблюдательного совета Кудрат Шамиев.

Кудрат Шамиев подчеркнул:

«Мы гордимся тем, что стали частью этого исторического проекта. Вторая линия Достык-Мойынты - это артерия, соединяющая Казахстан с крупнейшими рынками мира. Для нас важно, что нашу работу отметил лично Глава государства. Мы уверены, что новая магистраль станет драйвером для экономики страны и укрепит транзитный потенциал Казахстана на десятилетия вперёд. От лица руководства выражаем благодарность всей команде за высокий профессионализм и преданность делу».

Протяженность второй линии Достык – Мойынты составляет 836 километров. Строительство велось почти три года в сложных климатических условиях и завершилось досрочно, менее чем за три года. В реализации проекта участвовали тысячи казахстанских специалистов, при этом более 80% используемых материалов и техники были отечественного производства.

Напомним, Integra Construction KZ - это ведущая строительная компания Казахстана, специализирующаяся на реализации масштабных инфраструктурных и промышленных проектов, обеспечивающих развитие экономики страны.