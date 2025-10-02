1 октября 2025 года на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе начались планово-предупредительные работы (ППР). Это ежегодная комплексная процедура. Они проводятся для обеспечения надёжности оборудования, стабильности технологических процессов и повышения общей производственной эффективности.

Специалисты будут проводить технические освидетельствования и экспертизы оборудования: 1174 сосудов и аппаратов, 46 печей и 1458 единиц технологических трубопроводов. На ряде установок заменят более 316 тонн катализаторов. Кроме того, запланированы операции повышенной сложности: ремонт реакторов, обновление внутренних устройств колонн и другие технологические работы.

Особое внимание в АО НК «Казмунайгаз» обещали уделить охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Всего в ремонтных работах примут участие более 1800 специалистов и 62 единицы специализированной техники.

Отгрузка нефтепродуктов в период ППР будет осуществляться за счёт заранее сформированных резервов в соответствии с планом, согласованным с Минэнерго. На начало работ в резервуарном парке завода накоплены запасы: автобензин — 37 тысяч тонн, дизельное топливо — 30 тысяч тонн, авиатопливо — 6,8 тысяч тонн. Данные запасы на заводе обеспечат равномерную и своевременную отгрузку в западные регионы РК на момент всего времени ППР на АНПЗ.

С 25 октября запланирован поэтапный ввод в эксплуатацию технологических установок.