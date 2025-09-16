Как сообщили в АО НК «КазМунайГаз», с 1 по 25 октября Атырауский нефтеперерабатывающий завод будет закрыт на плановый ремонт. Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Асхат Хасенов посетил Атырауский нефтеперерабатывающий завод, где проверил подготовку к предстоящим планово-предупредительным работам (ППР).

В рамках ППР запланированы обязательные технические освидетельствования и экспертизы для оборудований (1174 единиц сосудов и аппаратов, 46 печей, 1458 единиц технологических трубопроводов). Кроме того, на различных установках будет заменят более 316 тонн катализатора.

– Ключевой и наиболее сложной операцией станет замена конусных днищ реакторов установки замедленного коксования, для которой на заводе монтируется два уникальных крана грузоподъемностью 750 тонн каждый. В ходе ППР на реакторах также будет установлена инновационная система предиктивной диагностики для повышения надежности оборудования в будущем, – сообщили в нацкомпании.

В целом, для выполнения работ будет привлечено 1 880 специалистов и 62 единицы спецтехники. Для поддержания стабильности на внутреннем рынке ГСМ и обеспечения отгрузки нефтепродуктов в период ППР, заводом принимаются все необходимые меры по формированию достаточных запасов товарной продукции.

К слову, предприятие выпускает свыше 20 (с учетом маркировок) наименований товарных нефтепродуктов, в том числе топливо для автомобилей и самолетов, мазут, кокс, серу и т. д. Владельцем нефтеперерабатывающего завода является нацкомпания «КазМунайГаз» (99%).

Отметим, что в Казахстане действуют три крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ): Атырауский нефтеперерабатывающий завод, Павлодарский нефтехимический завод и Шымкентский нефтеперерабатывающий завод.



