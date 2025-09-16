Как сообщили в пресс-службе Жуалынского районного суда, учителя из Жамбылской области взыскали более 10 млн тенге за незаконное увольнение.

Троих учителей уволили перед уходом на пенсию на юге Казахстана

Директор школы письменно уведомила троих преподавателей об отмене трудового договора до достижения ими пенсионного возраста. Она нарушила права об уведомлении работника после достижения им пенсионного возраста не менее чем за месяц до даты расторжения договора.

Также документ позволяет учителям доработать до окончания учебного года даже после достижения пенсионного возраста.

– В своём иске педагоги просили суд признать незаконными уведомление и приказ об увольнении, восстановить на работе, взыскать заработную плату за время вынужденного прогула, моральный вред и расходы за услуги представителя, – говорится в сообщении.

Суд частично удовлетворил иск учителей. Уведомления и приказы об увольнении признали незаконными. Учителей восстановили в прежних должностях. Также в их пользу взыскали:

заработную плату за время вынужденного прогула в общей сумме более 9 млн тенге;

300 тысяч тенге морального вреда;

900 тысяч тенге расходов за услуги представителя.

Решения суда пока не вступили в законную силу.

Фото: freepik.com