16 сентября цена золота растет слабо, достигнув нового рекордного значения.

По состоянию на 10:23 по казахстанскому времени цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,05%, до 3 720,8 доллара за тройскую унцию.

Так, в ходе торгов цена драгоценного металла поднялась до нового рекордного значения в 3 728,32 доллара за тройскую унцию.

– Настроения весьма оптимистичные... Рынки надеются на снижение учетной ставки Федеральной резервной системы США. Прогнозы по золоту остаются сильными как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе, – цитирует агентство Reuters рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду.

Фото: pexels.com



