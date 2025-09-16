В Алматинской области вторые сутки тушат пожар на территории полигона твёрдых бытовых отходов вблизи села Али в Алматинской области. Очаги находятся глубоко под землёй, горение происходит не только на поверхности, но внутри отходов.

В Алматинской области вторые сутки тушат пожар на территории полигона твёрдых бытовых отходов вблизи села Али в Алматинской области. Очаги находятся глубоко под землёй. Горение происходит не только на поверхности, но и внутри отходов, на глубине до 10 метров, поэтому тление сохраняется.

В акимате региона подчеркнули, что угрозы населённым пунктам и жителям ближайших территорий нет. С огнём борются 150 человек – пожарные, сотрудники городской службы спасения, департамента полиции, местных исполнительных органов, а также военнослужащие части №28237, дислоцированной в Узынагаше.

— При длительном разложении мусора образуется метан, который поддерживает непрерывное внутреннее тлеющее горение. Более того, поверхность полигона нестабильна, есть риск провалов, в связи с чем манёвренность тяжёлой техники ограничена, — пояснили в акимате.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям области рассказали, что для бесперебойной подачи воды в зону тушения на реке Тереңқара установлен насосно-рукавный автомобиль. Спасатели проложили магистральную линию из 70 рукавов диаметром 77 мм, задействовав шесть единиц техники.

Пожар на полигоне начался утром 15 сентября. Вечером огонь можно было увидеть из Алматы.