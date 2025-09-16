Сотрудницу акимата Масакского сельского округа, подозреваемую в чудовищных издевательствах и насилии над 16-летней девушкой, отстранили от работы.

Сотрудницу акимата Масакского сельского округа, подозреваемую в чудовищных издевательствах и насилии над 16-летней девушкой, отстранили от работы. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в акимате Енбекшиказахского района.

Ранее стало известно, что две женщины, одна из которых — сотрудница акимата, выманили из дома и похитили 16-летнюю девушку в Алматинской области. Обе подозреваемые женщины задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

По словам мамы пострадавшей, причиной издевательств над её ребенком стала банальная ревность со стороны взрослой женщины. Она также поделилась жуткими подробностями: женщины тушили о тело подростка сигареты, избили, вывезли к реке в безлюдное место, где окунали головой в воду, а после надругались над девочкой найденной палкой.

По информации пресс-службы акимата, подозреваемая с 2021 года работает в аппарате акима Масакского сельского округа оператором компьютерной техники.