Глава фонда «Не молчи» Дина Тансари сообщила на своей странице, «женщины били девочку, прижигали сигаретами, топили в реке, совершали насильственные действия сексуального характера, заставляли целовать руки и ноги, всё это снимали на видео». Она также утверждает, что женщины требовали у пострадавшей 3 миллиона тенге взамен на нераспространение этих роликов.

Дина Тансари сообщила, что в сеть также утекла личная информация о потерпевшей.

— Полиция Алматинской области допустила утечку информации: теперь все персональные данные потерпевшей стороны и подозреваемых с подробным описанием событий ушли в сеть. Ушли в сеть адреса, телефоны, фамилии и имена девочки и её родственников. Сейчас в Whats App распространяют информацию о данном преступлении. И все родственники потерпевшей девочки, а также всё население посёлка, в котором они проживают, знают о ВСЕХ подробностях, — написала Дина.

В ДП Алматинской области сообщили, что подозреваемые задержаны и возбуждено уголовное дело.

— Полиция возбудила уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Обе подозреваемые женщины задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Вместе с тем доводы о якобы утечке личных данных участников уголовного процесса проверяются, — пояснили в ведомстве.