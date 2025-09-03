Родителей мальчиков оштрафовали.

В Атырау, в микрорайоне Нурсая, двое мальчиков 6–8 лет напали на девочек. Об этом сообщает паблик . Свидетели утверждают, что рядом были взрослые, но они не вмешались. Ссора прекратилась только после того, как подошли родители.

В полиции Атырауской области подтвердили происшествие. Все дети, участвовавшие в конфликте, установлены и вместе с родителями доставлены в отделение. Никто не пострадал и за медицинской помощью не обращался. На родителей составили протоколы за ненадлежащее воспитание. Дело передали в суд. Семьи обидчиков находятся под контролем полиции.

Напомним, что 30 августа в Атырау водитель автобуса наехал на 10-летнего ребёнка, который переходил дорогу в районе автобусной остановки «Школа». От полученных травм ребёнок скончался по пути в больницу.