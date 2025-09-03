Штрафы получили аким и подрядная организация.

К правозащитнику Бауыржану Заки обратились жители села Желаево. Они пожаловались, что в их поселке затягивается ремонт дорог. В этом они винили акима села Армана Бисимбалиева и подрядную организацию АО «Орал жолдары».

– Люди написали жалобу, что на дороге по улице Бирлик подготовили основания, оставалось лишь уложить асфальт. Однако ремонт завершать не стали, а вместо этого перешли на другую улицу. Согласно порталу goszakup.gov.kz, 23 мая этого года аким Желаевского сельского округа Арман Бисимбалиев заключил договор с директором АО «Орал жолдары» Айдаром Курмановым. На ремонт дорог в селе выделили более 73 миллиона тенге. Работы должны были завершить 2 июля. Но в установленный срок ремонт не закончился, - сообщил Бауыржан Заки.

По результатам аудиторской проверки от 28 августа выяснилось, что закон действительно был нарушен, подрядчик на 14 дней задержал выполнение работ, за что его оштрафовали на один миллион тенге. А вот аким сельского округа Арман Бисимбалиев подавать в суд на подрядчика не стал, за это его оштрафовали на 59 тысяч тенге. Правозащитник уверен, что если бы аким подал на подрядчика в суд, то компания попала в «черный список» и не смогла бы участвовать в тендерах в течение двух лет.