При этом в акимате города заверили, что качество и сроки выполнения работ будут находиться на строгом контроле.

Уральск на ремонте: власти города обещают завершить работы до 20 сентября

Вот уже несколько месяцев Уральск напоминает одну большую строительную площадку. Строятся и ремонтируются скверы, тротуары, дороги, красят фасады домов, меняют брусчатку.

Работы ведутся и по улице Нурпеисовой, именуемой в народе арбатом. В рамках проекта обновляют тротуары и арычную систему, устанавливают новые скамейки и урны. Подобные работы проходят и возле здания областного акимата. В городском акимате обещают завершить все работы до 20 сентября. Ход работ проинспектировал заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев.

На проспекте Назарбаева началась покраска фасадов шести многоквартирных домов. Эта работа выполняется при поддержке спонсоров. Также продолжается нанесение муралов на фасады. Из десяти запланированных шесть уже готовы. На улице Сырыма Датулы модернизируется система освещения: меняются опоры и светильники.

Полным ходом идут работы по обновлению монумента «Европа–Азия». В рамках реконструкции предусмотрена укладка брусчатки, озеленение, монтаж системы освещения, декоративная отделка, облицовка мрамором и полная замена надписи на монументе.

Кроме того, заместитель акима проверил ремонт коммунальных инфраструктурных объектов. В настоящее время реконструируются канализационная насосная станция №18а и тепломагистраль №2.

По итогам обхода Жандос Дүйсенгалиев дал подрядным организациям конкретные поручения и подчеркнул, что качество и сроки выполнения работ будут находиться на строгом контроле.