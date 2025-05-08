В редакцию «МГ» поступили обращения от местных жителей, их возмутило то, что на обочинах проезжей части центральных улиц города укладывают брусчатку.

В редакцию «МГ» поступили обращения от местных жителей, которых возмутило, что на обочинах проезжей части центральных улиц города укладывают брусчатку.

— Я сначала подумала, что нам по Ихсанова расширяют проезжую часть, даже обрадовалась, а нет, на самом деле здесь делают дорожку. Для чего? Ведь по этим дорожкам на обочинах будут ходить люди, будут бегать дети. Это всё приведёт к несчастным случаям. Почему бы не сделать хорошие дорожки к остановкам, — сказала жительница Уральска Валентина Ивановна.

Уральцев смущает, что дорожки прям у автодорог укладывают брусчаткой, при этом для чего она нужна, непонятно.

— Там бордюры окрашены в желтый цвет, а значит остановка и стоянка транспортных средств запрещена. Если так, то для кого делают эти дорожки? Для пешеходов существуют безопасные тротуары, тем более несколько лет назад вдоль дорог даже заборы ставили, чтобы пешеходы не выходили на проезжую часть. Что изменилось с тех пор? — удивляются горожане.

Между тем, на вопрос: для чего укладывают брусчатку на обочинах, ответил заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев. Он пояснил, что для этих целей используют не новую брусчатку.

— У нас по городу очень много выноса грязи на проезжую часть. В акимат по этому поводу было много нареканий от местных жителей. Основная причина в том, что у нас есть асфальт, к примеру, на проспекте. Там же с обеих сторон есть тротуары. Но между тротуаром и автомобильной дорогой много земельных участков и «народных» тропинок. В этом году мы хотим максимально выложить брусчаткой участки обочин дорог. Есть тротуары, но люди просто привыкли у нас ходить другими путями. Вынос грязи на асфальт влияет на чистоту города. Вот эти зоны в крупных городах закрывают газонами, щебнем или брусчаткой. Мы хотим обложить эти участки брусчаткой. В первую очередь работы проведут на проспекте Назарбаева, проспекте Абая, проспекте Абулхаир хана, улицах С.Датова и Ю.Гагарина, — рассказал Жандос Дуйсенгалиев.

Замакима дополнил, что такие дорожки из брусчатки будут укладывать по мере надобности.

Технический тротуар – это тротуар, расположенный вдоль кромки проезжей части на магистральных улицах, по нормативу его ширина может составлять от 0,5 до 1 метра. Основной задачей такого тротуара является сдерживание расползания и замокания грунта, воспрепятствование вылета транспортных средств за пределы проезжей части. А еще такое решение упрощает чистку и уборку дороги. Другими словами, газон укреплен, безопасность становится выше, да и чистить дорогу с таким тротуаром удобнее.