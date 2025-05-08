Необычный эпизод вызвал бурю эмоций на недавнем патриотическом мероприятии в городе Кульсары Жылыойского района, сообщает atyrauoil. Ученица одной из местных школ буквально ошеломила зрителей, продемонстрировав молниеносную сборку и разборку автомата — всего за считанные секунды.

Среди участников были десятки подростков, однако именно она привлекла внимание не только организаторов, но и всех присутствующих. Девочка уверенно, чётко и без единой ошибки разобрала автомат, а затем собрала его в рекордно короткое время. Видео с её выступлением быстро разлетелось по соцсетям, вызвав восхищение пользователей и тысячи комментариев.

— Никто не ожидал, что именно она покажет такой уровень подготовки. Это было неожиданно и впечатляюще, — признались организаторы.

Юная участница скромно отнеслась к похвалам, отметив, что просто «много тренировалась и хотела доказать, что девочки тоже могут быть сильными и смелыми». Её поступок стал настоящей гордостью не только для школы, но и для всего района.