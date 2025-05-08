Ремонт фасадов начался в Уральске 28 апреля, и завершить их планируется в течение двух месяцев.

Ремонт фасадов многоэтажек в Уральске: как выглядят общежития после обновления

На сегодняшний день покрасили фасад общежития, расположенного в районе остановки ТРК City Center по адресу: проспект Абая, 89 и ещё одно №165 на улице Курмангазы. Общежитие в районе остановки ТРК City Center сейчас окрашивают в темно и светло-серые тона, а также дополнена покраска яркими желтыми полосками.

Девятиэтажка на улице Курмангазы окрашена также в серый тон, но с добавлением темно-красного цвета. С одной стороны общежития на стене красуется мурал.

Ранее в акимате города сообщали, что в Уральске насчитывается 1715 многоэтажек, более 70% из которых были построены еще в прошлом веке. И в целях обновления внешнего облика многоэтажных жилых домов в городе ведутся работы по формированию единого архитектурного облика. Цель данного проекта улучшить жилищный фонд, обеспечить современный внешний вид города, а также повысить привлекательность города для туристов и инвесторов.

К слову, в центре внимания оказались проспект Назарбаева, проспект Абая, проспект Абулхаир хана, улицы Ю.Гагарина и С. Датова.