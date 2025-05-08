Гражданин Малайзии , находившийся в поездке в Алматы, отдыхал в горах на Шымбулаке, где совершил крайне неудачное падение, вниз головой на лед.

— После падения я перестал чувствовать руки и ноги, был полностью парализован. Единственное, что смог, позвать жену. Вызвали скорую помощь. Я думал, что больше никогда не встану…, — рассказывает пострадавший иностранец.

По его словам, до операции он не мог даже пошевелиться. Но уже к концу первого дня после неё мог двигать рукой, а потом начал двигаться.

У мужчины диагностировали полное нарушение движений и чувствительности ниже уровня шеи. Диагноз: тетраплегия. Из приёмного покоя его незамедлительно направили в реанимацию, а затем — срочно прооперировали.

Причиной стал посттравматический пролапс межпозвоночной грыжи на уровне С3–С4, угрожавший необратимыми последствиями.

Нейрохирургическая бригада под руководством Марата Алматова провела сложнейшую операцию. Уже на первые сутки после вмешательства у пациента начала восстанавливаться чувствительность, а на десятые сутки он смог самостоятельно передвигаться.

95% пациентов с подобными травмами остаются прикованными к постели на всю жизнь.

Этот случай — поистине счастливое исключение и результат высочайшего профессионализма нейрохирургов, реаниматологов, анестезиологов и всего медицинского персонала.

