Новая специализированная карета скорой помощи поможет восполнить дефицит автотранспорта в отдалённых сельских округах и обеспечить своевременную медицинскую помощь всем жителям Жылыойского района.

Новый автомобиль марки Toyota Hiace оснащен всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи пациентам - кислородной системой, аппаратом ИВЛ, дефибриллятором. Карета скорой помощи была приобретена на спонсорские средства бизнес-партнера ТШО.

– Численность населения Жылыойского района с каждым годом растёт, и вместе с этим увеличивается потребность в новом медицинском транспорте. Особенно остро ощущался дефицит «скорых» в отдалённых населённых пунктах. Мы уверены, что этот автомобиль существенно укрепит систему экстренной помощи сельских округов, — рассказал официальный представитель ТШО в Жылыойском районе Нурлан Ергалиев.

Новая карета скорой помощи позволит ещё оперативнее реагировать на обращения сельчан и гарантировать перевозку пациентов на доврачебном этапе в максимально комфортных и оснащённых условиях. В прошлом году ТШО уже передала Жылыойской ЦРБ шесть аналогичных машин, которые показали свою незаменимость при выездных экстренных вызовах.