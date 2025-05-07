Отдельно отсортировали 1,3 миллиона тонн.

Почти 5 млн тонн мусора собрали в Казахстане в 2024 году

По данным Бюро национальной статистики, в 2024 году в стране собрали 4,6 миллиона тонн отходов. Из них 3,8 миллиона тонн — это обычный бытовой мусор. Отдельно отсортировали 1,3 миллиона тонн — это на 0,9% больше, чем в 2023 году. Больше всего среди отсортированных отходов — макулатура, картон и пластик.

Больше всего сортированного мусора собрали в Алматы — почти 400 тысяч тонн. На втором месте — Карагандинская область (237,8 тыс. тонн), на третьем — Астана (207,9 тыс. тонн).

На сегодня в стране работают 811 организаций, которые занимаются сбором и вывозом мусора. А 227 компаний занимаются сортировкой, переработкой и захоронением отходов.



