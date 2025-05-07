За три месяца 2025 года за нарушение правил содержания и выгула собак и кошек сотрудники местной полиции составили 49 административных протоколов.

На 865 тысяч тенге оштрафовали жителей ЗКО за нарушение правил выгула собак

По словам заместителя руководителя управления ветеринарии ЗКО Нурхайыра Кусаенова, некоторые жители области выбрасывают домашних питомцев, не стерилизуют их, что приводит к неконтролируемому размножению бродячих животных. Основной причиной проблемы является несоблюдение требований закона по уходу и содержанию домашних животных.

— За три месяца 2025 года за нарушение правил содержания и выгула собак и кошек сотрудники местной полиции составили 49 административных протоколов. Общая сумма штрафов составила 865 тысяч тенге, — отметил Нурхайыр Кусаенов.

Нурхайыр Кусаенов пояснил, что 24 ноября 2024 года в действующие «Правила содержания и выгула домашних животных» были внесены изменения.

Основные положения новых изменений:

Владельцы домашних животных и лица, несущие за них ответственность, обязаны обеспечивать условия, исключающие угрозу здоровью людей и животных, а также нанесение ущерба окружающим;

Запрещено содержать домашних животных в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, прилегающие балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования);

Животные должны содержаться таким образом, чтобы исключалась их самовольная прогулка и нападение на людей или животных. Если эти условия не соблюдаются, собака должна быть привязана или находиться в вольере;

Для выгула домашних животных, требующих повышенной ответственности (например, американский бульдог, бультерьер, кавказская овчарка, крупные породы собак высотой от 56 см и весом от 30 кг, а также дикие представители кошачьих — лесные и степные кошки, рыси), обязательны намордник и поводок длиной не более 1,5 метра;

В общественных местах длина поводка не должна превышать 2 метров;

Намордник должен использоваться при транспортировке собаки, в местах массового скопления людей, а также в специально обозначенных местными органами или организациями местах.



