По словам заместителя руководителя управления ветеринарии ЗКО Нурхайыра Кусаенова, некоторые жители области выбрасывают домашних питомцев, не стерилизуют их, что приводит к неконтролируемому размножению бродячих животных. Основной причиной проблемы является несоблюдение требований закона по уходу и содержанию домашних животных.
— За три месяца 2025 года за нарушение правил содержания и выгула собак и кошек сотрудники местной полиции составили 49 административных протоколов. Общая сумма штрафов составила 865 тысяч тенге, — отметил Нурхайыр Кусаенов.
Нурхайыр Кусаенов пояснил, что 24 ноября 2024 года в действующие «Правила содержания и выгула домашних животных» были внесены изменения.
Основные положения новых изменений:
- Владельцы домашних животных и лица, несущие за них ответственность, обязаны обеспечивать условия, исключающие угрозу здоровью людей и животных, а также нанесение ущерба окружающим;
- Запрещено содержать домашних животных в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, прилегающие балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования);
- Животные должны содержаться таким образом, чтобы исключалась их самовольная прогулка и нападение на людей или животных. Если эти условия не соблюдаются, собака должна быть привязана или находиться в вольере;
- Для выгула домашних животных, требующих повышенной ответственности (например, американский бульдог, бультерьер, кавказская овчарка, крупные породы собак высотой от 56 см и весом от 30 кг, а также дикие представители кошачьих — лесные и степные кошки, рыси), обязательны намордник и поводок длиной не более 1,5 метра;
- В общественных местах длина поводка не должна превышать 2 метров;
- Намордник должен использоваться при транспортировке собаки, в местах массового скопления людей, а также в специально обозначенных местными органами или организациями местах.