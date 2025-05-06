По данным РГП «Казгидромет», ночью + 12 градусов, без осадков. Ветер северо-западный: 12 м/с.
В Атырауской области облачно, временами сильный дождь, гроза, град. Днем +23 градуса тепла. Ночью +16, дождь. Ветер северо-западный: 18 м/с.
В Актюбинской области дождь, гроза. Днем облачно, +25 градусов, ночью +14 градусов. Ветер северо-восточный: 11 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность, дождь и гроза. Температура воздуха днем составит +21 градус, ночью +14. Ветер северо-западный: 14 м/с.
Фото: pixabay.com