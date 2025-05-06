Одну из центральных улиц Уральска закроют на две недели

Как сообщили в пресс-службе акима Уральска, с 6 по 20 мая будет временно прекращено движение для всех видов автотранспорта по улице Ихсанова, на участке от проспекта Назарбаева до улицы Курмангазы. Здесь будут проводить ремонт дорожного полотна. Движение пассажирских автобусов будет организовано по улице Т.Масина.

Жителей и гостей Уральска попросили отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут.

Отметим, что по улице Ихсанова проводятся сельскохозяйственные ярмарки. Власти города отметили, что о месте проведения запланированной на 10 мая ярмарки будет сообщено дополнительно.

Ранее мы писали о том, что 7 мая на ремонт будет закрыт мост через реку Урал.