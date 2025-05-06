Министерство обороны Российской Федерации опубликовало рассекреченный наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева – отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Согласно документу, Кемель Токаев был удостоен ордена Отечественной войны II степени за проявленные мужество и героизм в боях на территории Польши в январе 1945 года.

Из наградного листа, подписанного командиром 7-го отдельного гвардейского тяжелого танкового Ломжинского полка прорыва гвардии подполковником Афанасием Поваровым, следует:

— 21 января 1945 года в районе северо-западнее Еглиевец (Мазовецкое воеводство, Польша) немцы ночью контратаковали наши позиции. Автоматчики стойко охраняли свои танки, а затем перешли в атаку и отбросили немцев. Тов. Токаев первый ворвался в расположение противника и огнем своего автомата уничтожил 5 немцев, одного раненого немца взял в плен. Возвращаясь в расположение своей части с пленным, Токаев получил ранение разрывной пулей в ногу. Пленного немца Токаев пристрелил, а сам, превозмогая боль, перевязав рану, добрался до своих танков, — говорится в тексте документа.

В тот день Токаев получил тяжелое ранение в ногу – разрывной пулей снайпера была раздроблена голень. Его эвакуировали за Урал, где планировалась ампутация конечности. Однако молодой хирург Гавриил Илизаров, впоследствии ставший всемирно известным врачом, спас Токаеву ногу, применив ранние разработки уникального аппарата, впоследствии ставшего его изобретением.