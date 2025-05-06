Традиционно почти все изъятые деньги выплачиваются за стоматологические услуги.

В апреле было исполнено более 42,8 тысячи заявлений на единовременную выплату пенсионных накоплений с целью лечения, что сразу на 83% больше, чем было в марте, а заодно – на 92% больше среднего уровня предыдущих 9 месяцев, на протяжении которых наблюдался бум изъятий из ЕНПФ, передает аналитический канал DATA HUB.

По данным аналитического канала, сумма тоже выросла, хотя и чуть менее интенсивно: за апрель получилось 38,3 млрд, это +59% м/м и +70% к среднему уровню предыдущих 9 месяцев. Средняя сумма, соответственно, снизилась и составила около 894 тысячи тенге, что даже номинально оказалось минимумом по крайней мере с начала 2023-го. При этом как число исполненных заявлений, так и их сумма оказались максимальными за все время упомянутого бума последнего времени.

Как обычно, бОльшая часть изъятых средств выплачиваются за стоматологические услуги. И как раз в апреле были внесены изменения в правила использования пенсионных выплат на лечение: теперь, в частности, там прописана необходимость при оказании стоматологических услуг предоставлять рентген-снимки до и во время лечения. Подобные перемены обсуждаются еще с прошлого лета, а теперь – как раз в середине апреля – был опубликован вводящий их приказ. В действие он вступил в конце месяца, то есть большую часть апреля действовали еще старые правила.

Что там с выплатами на жилье?

В апреле было исполнено 67,2 тысячи заявлений, что на 44% больше, чем в марте; их общая сумма составила 42,6 млрд тенге, но приросла скромнее (+23% м/м). При этом тут о рекордах уже речи не идет, а объемы в денежном выражении оказались даже несколько ниже среднемесячного уровня всего периода активизации изъятий с июля 2024 года. Число заявлений, впрочем, довольно велико и на фоне остальных месяцев (на 30% больше упомянутого среднего уровня за предыдущие 9 месяцев). Средняя сумма, соответственно, оказывается сравнительно низкой – 633,5 тысячи тенге, показатель обновляет минимум по крайней мере с начала позапрошлого года.

По информации аналитического канала, расчеты основаны по данным ЕНПФ на суммах без учета ИПН.