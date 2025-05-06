В связи с проведением дорожно-ремонтных работ на улице Жангир хана (в районе спортивного комплекса «Динамо») 9 мая с 09:00 до 17:00 перекроют проезд на мосту через реку Чаган.

