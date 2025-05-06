Как сообщили в акимате Уральска, в связи с проведением дорожно-ремонтных работ на улице Жангир хана (в районе спортивного комплекса «Динамо») 9 мая с 09:00 до 17:00 перекроют проезд на мосту через реку Чаган в направлении центра города (восточное направление).
— Будет организовано двустороннее движение для всех видов транспорта по мосту противоположной полосы. Водителям при проезде этого участка необходимо руководствоваться временными дорожными знаками. Просим жителей и автолюбителей заранее планировать свой маршрут и отнестись с пониманием, — обратились к уральцам в акимате.