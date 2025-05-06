Речь идет об арболитовых блоках, используемых при строительстве.

Малый и средний бизнес (МСП) является важнейшей частью экономики Казахстана, способствующей созданию рабочих мест, развитию новых технологий и увеличению налоговых поступлений. В целях поддержки предпринимателей, государство предлагает широкий спектр мер, направленных на улучшение условий ведения бизнеса и стимулирование его роста, передает пресс-служба акимата ЗКО.

Одной из таких мер является предоставление субсидий на процентные ставки по кредитам, гарантийная поддержка, развитие инфраструктуры и выделение государственных грантов. Эти программы предоставляют предпринимателям реальные инструменты для реализации их проектов, а также снижают финансовую нагрузку и риски, связанные с запуском новых бизнесов.

Одним из ярких примеров использования государственной поддержки является проект «Производство арболитовых блоков», реализованный компанией ТОО «Dream House CG». Этот проект стал значимым вкладом в развитие строительной отрасли Казахстана, поскольку арболитовые блоки — это экологически чистый и энергосберегающий строительный материал, который становится все более востребованным на рынке.

— Проект ТОО «Dream House CG» является отличным примером того, как государственная поддержка малого и среднего бизнеса может оказать значительное влияние на успешное развитие предприятий. Реализация программы грантов, субсидий и других мер поддержки не только помогает предпринимателям преодолевать финансовые и организационные трудности, но и способствует развитию ключевых отраслей экономики, созданию новых рабочих мест и улучшению социальной инфраструктуры. Такие успешные примеры служат вдохновением для других предпринимателей, показывая, что с грамотной поддержкой государства можно достигать значительных успехов в бизнесе и вносить вклад в развитие экономики страны, - отметил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Нуржан Утепбаев.

Проект был поддержан программой предоставления государственных грантов, в рамках которой компания получила 5 миллионов тенге. Эти средства были направлены на закупку оборудования, разработку производственной базы и оптимизацию процессов производства. В результате проект был успешно реализован, и на сегодняшний день компания производит 4 000 арболитовых блоков в месяц. Это позволило не только обеспечить потребности местных строительных компаний, но и создать 4 новых рабочих места.



