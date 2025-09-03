Под «горячую руку» актюбинки попался врач-офтальмолог.

Жительница Актобе плюнула в врача и получила штраф

В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Актобе рассмотрели дело в отношении местной жительницы. Её обвинили в воспрепятствовании законной деятельности медицинского работника.

Из материалов дела следует, что в марте 2025 года, подсудимая, находясь в здании городской поликлиники №3, проявив неуважение к детскому врачу-офтальмологу, плюнула в ее сторону.

Сама женщина вину не признала и отрицала проявления неуважения к доктору.

Несмотря на это суд, постановил признать её виновной и наложить административное взыскание в виде штрафа в размере 117 960тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.



