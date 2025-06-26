Капитальный ремонт достопримечательности уже начался.

Монумент «Европа-Азия» установлен на въезде в город у моста через реку Урал и является символическим знаком того, что города расположен на стыке двух частей света. Ведь именно река Урал протекает между Европой и Азией, и является водной границей, разделяющей эти две части света.

Монумент «Граница Европа-Азия» установили еще в 1984 году и с тех пор капитальный ремонт не проводился.

Капитально отремонтировать достопримечательность решили в этом году. На эти цели выделили 111 миллионов тенге. В рамках обновления предусмотрена укладка брусчатки, озеленение, установка системы освещения, полная декоративная отделка, облицовка мрамором, а также полная замена надписи на монументе.

В настоящее время подрядчик — ТОО «Инжсервис Плюс» приступило к демонтажным работам.