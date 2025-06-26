24 июня в отделе ЖКХ Уральска сообщили, что на путепроводе в районе Депо планируется провести текущий ремонт, и данный участок моста временно будет закрыт 25 июня с 22.00 до 10 июля 2025 года. В связи с этим изменят движение автотранспорта, в том числе пассажирского.

Однако в намеченный день мост закрывать не стали. Как объяснили в акимате Уральска, это связано с тем, что не завершился ремонт самотечного коллектора, расположенного по улице Сергея Тюленина в районе пересечения с проспектом Абулхаир хана. Поэтому ремонт моста пришлось отложить на несколько дней. На сколько именно — в акимате уточнять не стали.