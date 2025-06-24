Как сообщили в отделе ЖКХ Уральска, на путепроводе в районе Депо планируется провести текущий ремонт, и данный участок моста временно будет закрыт 25 июня с 22.00 до 10 июля 2025 года. В связи с этим изменят и движение автотранспорта, в том числе и пассажирского:

В прямом направлении автобусы №1,5,19,20,22,38,46 будут ездить по маршруту:

→ на улицу М.Маметовой

→ на улицу Героя Советского союза Куличева

→ на улицу Алексея Черекаева

→ на улицу Виктора Шубина

→ на улицу Казталовская

→ на улицу Григория Потанина

→ на улицу Желтоксан

→ далее по проспекту Абулхаир хана.



В обратном направлении:

Проспект Абулхаир Хана

→ на улицу Желтоксан

→ на улицу Григория Потанина

→ на улицу Казталовская

→ на улицу Куныскерея

→ на улицу Жымпиты

→ на улицу Алексея Черекаева

→ на улицу Герольда Бельгера

→ далее по маршруту/