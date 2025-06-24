Как сообщили в отделе ЖКХ Уральска, на путепроводе в районе Депо планируется провести текущий ремонт, и данный участок моста временно будет закрыт 25 июня с 22.00 до 10 июля 2025 года. В связи с этим изменят и движение автотранспорта, в том числе и пассажирского:
В прямом направлении автобусы №1,5,19,20,22,38,46 будут ездить по маршруту:
→ на улицу М.Маметовой
→ на улицу Героя Советского союза Куличева
→ на улицу Алексея Черекаева
→ на улицу Виктора Шубина
→ на улицу Казталовская
→ на улицу Григория Потанина
→ на улицу Желтоксан
→ далее по проспекту Абулхаир хана.
В обратном направлении:
Проспект Абулхаир Хана
→ на улицу Желтоксан
→ на улицу Григория Потанина
→ на улицу Казталовская
→ на улицу Куныскерея
→ на улицу Жымпиты
→ на улицу Алексея Черекаева
→ на улицу Герольда Бельгера
→ далее по маршруту/
– Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание. Соблюдайте осторожность и правила дорожного движения! — отметили в отделе ЖКХ Уральска.